حشد الانبار لـ”العهد نيوز”: اندلاع اشتباكات بين رعاة الاغنام ومجرمي داعش غربي الانبار

2020/06/04 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانباراعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،اليوم الخميس، اندلاع اشتباكات عنيفة بين رعاة الاغنام وبقايا من مجرمي داعش غربي الانبار.وقال السمرمد في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” اشتباكات اندلعت بين رعاة الاغنام من عشائر شمر ومجرمي داعش في عمق الصحراء مابين منطقة الكيلو 160 وناحية كبيسة غربي الانبار ، […]

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