الكشف عن أسماء مرشحين الكاظمي للوزارات الشاغرة المرسلة إلى البرلمان

2020/06/04 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تنشر "كلكاامش برس" اسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي ارسلها إلى مجلس النواب.وقال مصدر برلماني، في حديث خاص، إن "قائمة الكاظمي تضمنت كل من، فؤاد حسين لوزارة الخارجية".واضاف، أن "مرشحة وزارة العدل حاكم سالار، واحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وحسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم وزارة الزراعة، وعلاء الجبوري وزارة التجارة، وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين".

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