مصدر يكشف عن شروط الحلبوسي للقبول بمرشح الخنجر لوزارة التجارة

2020/06/04 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن شروط رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للقبول بمرشح وزارة التجارة علاء احمد حسن الجبوري المرشح من قبل خميس الخنجر.وبين المصدر لـ "كلكامش برس"، ان الحلبوسي اشترط لتمرير وزير التجارة في مجلس النواب الابقاء على وكيل الوزارة غسان فرحان حميد عضو مفوضية الانتخابات السابق وبقاء مدير مسجل الشركات في وزاوة التجارة مجاهد العيثاوي نائب الحلبوسي عندما كان محافظا للانبار اضافة الى عدم عرقلة المشاريع والعقود السابقة وصرف الامرال لها ".واضاف ان" مرشح وزاوة التجارة علاء الجبوري استاذ جامعي ورئيس قسم التسويق في محافظة صلاح الدين من اهللي الشرقاط ".

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