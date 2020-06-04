2020/06/04 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصادر: ترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية وحاكم سالار لوزارة العدل واحسان عبد الجبار لوزارة النفط ومحمد كريم لوزارة الزراعة

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