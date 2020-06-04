وثيقة .. الحشد الشعبي يقرر فك الارتباط السياسي لتشكيلاته

2020/06/04 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، تعميما موجها الى جميع تشكيلاتها يتضمن عددا من النقاط الخاصة بتنظيم عمل الهيئة.

ونصت الوثيقة الموقعة من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، على الالتزام بصورة مشددة بفك أي ارتباط سياسي وغير سياسي لتشكيلات الهيئة، والتخلي عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي سابقاً في معاركها ضد تنظيم داعش، على ان يشمل ذلك تشكيلات الحشد العشائري، واعتماد التسمية العسكرية التي تم إقرارها للألوية والافواج وحسب التسميات الرسمية الواردة في الهيكلية المصادق عليها، ومنع العمل السياسي داخل الهيئة.

وتضمنت القرارات التأكيد على اغلاق جميع مقرات الالوية والافواج داخل المدن، ومنع أي نشاط خارج إطار عمل الهيئة، إضافة الى تقديم جميع البيانات المطلوبة الى اللجنة العليا للتكليف القانوني، المشكلة في الثلاثين من آيار من العام الحالي.

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