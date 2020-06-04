إغلاق شارع في ميسان بالإطارات المحترقة احتجاجاً على إدخال مصابين بكورونا لمستشفى فيه

2020/06/04 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

أقدم أهالي منطقة في محافظة ميسان، الخميس (04 حزيران 2020)، على غلق شارع بالإطارات المحترقة احتجاجا...





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