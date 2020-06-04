مصدر يكشف لـ (بغداد اليوم) أسماء المرشحين الذين أرسلهم الكاظمي للبرلمان

2020/06/04 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، الخميس (4 حزيران 2020)، اسماء المرشحين للمناصب الوزارية، الذين ارسل اسماءهم رئيس ال...





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