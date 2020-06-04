2020/06/04 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الخميس (04 حزيران 2020)، بمقتل عنصرين تابعين لتنظيم داعش في بأطراف داقوق في محافظة كركوك، بعملية أمنية للحشد الشعبي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي قتل عنصرين من مسلحي داعش في عمق وادي الشاي، بأطراف داقوق في كركوك".وأشار المصدر إلى أن "العملية الأمنية ما زالت مستمرة في تعقب مضافات وأواكار تنظيم داعش الإرهابي".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، الخميس (04 حزيران 2020)، إلقاء القبض على أربعة أشخاص يحملون الجنسية العراقية، وحاولوا تهريب كميات من "عباءة نسائية" من الجانب الإيراني إلى الجانب العراقي.

وذكرت

بغداد اليوم-ديالى

حاصرت قوات الحشد الشعبي، الخميس (04 حزيران 2020)، عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عمليات في تلال حمرين.

وذكر اللواء 23 بالحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحشد الشعبي في ديالى حاصر عددا من الدواعش، بعد الاشت

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس (4 حزيران 2020) بمقتل 3 واصابة رابع، من عائلة واحدة، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش، شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش شن هجوما على بستان زر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعملية للحشد الشعبي.. مقتل عنصرين بتنظيم داعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعملية للحشد الشعبي.. مقتل عنصرين بتنظيم داعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).