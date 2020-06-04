البرلمان الإسرائيلي يلغي جلساته بسبب إصابة نائب بكوفيد 19

2020/06/04 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – طلب البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الخميس من الموظفين البقاء في منازلهم وألغى اجتماعات المشرعين، بعدما ثبتت إصابة عضو في القائمة العربية المشتركة بفيروس كورونا المستجد.وقال بيان صادر عن البرلمان “في ضوء إصابة النائب سامي أبو شحادة بفيروس كورونا المستجد، صدرت تعليمات لجميع العاملين في الكنيست بعدم الوصول إلى البرلمان إذا لم […]

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