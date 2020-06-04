2020/06/04 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – نجح باحثون بفضل تقنيات علمية متطورة في تفكيك مضمون رسائل غرامية تبادلتها سرا الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت مع الكونت السويدي أكسل فون فيرسن خلال إقامتها الجبرية مع الملك لويس السادس عشر.ويحفظ قسم كبير من هذه المراسلات منذ 1982 في قسم المحفوظات الوطنية الفرنسية وقد جرى تفكيك رموزها سابقا.لكن بقيت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك رموز رسائل سرية بين الملكة ماري أنطوانيت والكونت السويدي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك رموز رسائل سرية بين الملكة ماري أنطوانيت والكونت السويدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).