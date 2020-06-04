2020/06/04 | 14:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية العراقية تعلن عن خدمة اقليمية وعالمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تعلن عن خدمة اقليمية وعالمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تعلن عن خدمة اقليمية وعالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).