الدليمي لـ”العهد نيوز”: وزير الدفاع يناقش الوضع الامني في الانبار وتداعيات اجراءات كورونا

2020/06/04 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبارافاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم الخميس، ان وزير الدفاع جمعة عناد والوفد المرافق له وصل الى مدينة الرمادي.وقال الدليمي في حديث خص به “العهد نيوز”، ان” وزير الدفاع جمعة عناد ووزير التخطيط خالد بتال النجم وبصحبة عدد من القيادات الامنية وصلوا الى مدينة الرمادي وأجتمع الوفد بقادة الاجهزة […]

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