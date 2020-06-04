إيران توقع عقد تزويد العراق بالكهرباء لمدة عامين

2020/06/04 | 14:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الخميس، توقيع عقد مدته عامين لتصدير الكهرباء إلى العراق.

جاء ذلك، خلال زيارة "أردكانيان" لبغداد، الأربعاء، ولقائه عدداً من مسؤولي العراق.

وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، إن "العقود السابقة لتصدير الكهرباء إلى العراق، کانت مدتها سنة واحدة، لكن هذه المرة، وقعنا عقدا مدته عامين - 2020 و2021".

وأضاف وزير الطاقة الايراني، أن "إيران تلقت خلال الزيارة نحو 400 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل نصف مستحقاتها من بيع الكهرباء للعراق".

ولم يصدر أي تأكيد من الجانب العراقي بخصوص الاتفاق؛ كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من وزارة الكهرباء العراقية.

وتزود طهران العراق بالكهرباء بواقع 1200 ميغاوات عبر أربعة خطوط؛ هي خط (خرمشهر - البصرة)، و(كرخة - العمارة)، و(كرمنشاه – ديالى)، و(سربيل زهاب – خانقين).

كما يساهم الغاز المستورد من إيران، بتشغيل محطات كهربائية عراقية ترفد المنظومة بما يقارب من 3300 ميغاوات.

ويأتي توقيع عقد تصدير الكهرباء لمدة عامين، بعد أعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي،عن إعفاء مدته 120 يوماً لاستيراد الكهرباء من إيران إلى العراق، عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتعفي واشنطن العراق، من عقوبات استيراد الغاز والكهرباء من إيران، جراء عجز بغداد عن سد الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة؛ إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد لأكثر من 20 ألف ميغاواط.

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