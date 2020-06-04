2020/06/04 | 15:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القانونية النيابية تناقش النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تناقش النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تناقش النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).