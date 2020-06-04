جريمة مروعة في العراق.. رجل يشنق زوجته الحامل بمساعدة والدته

2020/06/04 | 15:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين اليوم الخميس، بأن شاباً عشرينياً شنق زوجته حتى الموت بمساعدة والدته، بسبب خلافات عائلية.

وفي تفاصيل الحادث الذي سرده المصدر لوكالة شفق نيوز، فإن الشاب "الجاني" من سكان ناحية الضلوعية جنوبي صلاح الدين، اقدم على شنق زوجته بواسطة ”شال"- حجاب رأس نسائي- وبمساعدة والدته حيث ضللوا السلطات الامنية بان الحادثة "انتحار".

واضاف "ان الفتاة تسكن قرية البو صليبي في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى اُجبرت على الزواج من ابن عمها الشاب ما سبب مشاكل عائلية ادت الى الحادث، مبيناً أن الفتاة المقتولة حامل في شهرها السابع بشكل تقريبي حسب المصادر الطبية“.

واكد المصدر ان قوات الشرطة وبعد سلسلة تحريات وتحقيقات مع اقارب ومعارف الجاني توصلت الى أن الحادث قتل متعمد، وعلى إثر ذلك تم اعتقال الجاني وايداعه في سجن مديرية شرطة بلد بصلاح الدين، فيما لاذت والدته بالفرار الى جهة مجهولة والبحث جار عنها.

وتابع ان ”القاتل احيل الى لجنة تحقيقية لاستكمال الاجراءات القانونية والقضائية بحقه“.

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