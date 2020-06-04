الأشرار الأربعة: ضلال كتاب في ضلال الأديان - سامي الذيب

2020/06/04 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب اكملت كتاب الأستاذ المزوغي (في ضلال الأديان) الذي نشرت منه ما سمح لي بنشره في ستة مقالات وسجلت عنه ستة اشرطة ملتزما بمبدأ الحيادية التامة.



وقد نشرت وسلجت له حوارا بدأته بتعريف به وبكتاباته، وسجلت شريطا عن بيار بايل: "محمد"، مقال مقتطف من القاموس التاريخي النقدي ترجمة محمد المزوغيوللمزوغي كتب أخرى لم يتسن لي الاطلاع عليها.



وهو الآن في صدد اعداد كتاب يعتبره تكليلا لما كتب عنونه "مخاريق الأنب ......





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