ألعقائد ألمسيانية وألمهدية-3- المسيحية - كامل علي

2020/06/04 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي ألقيامة وألعقائد ألمسيانية وألإله ألمخلِّص في المسيحية:إنّ تاريخ الدين والاسطورة هو صراع الذات مع الموت.



ففي المراحل الاولى كانت الذات مسحوقة امام الموت والعالم الاسفل كان مسيطرا جبارا لا مهرب منه ولا فكاك من اسره الابدي،إنّ حياة وموت اله الخصب (عشتار وفيما بعد تموز) كانت امورا موحية بأمل غامض وبعيد بإمكانية الخلاص من سيطرة الموت كما تخلَّصَ منها اله الخصب، فكان تعلّق قلوب العباد بهذا ألم ......





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