حكاية لاتصلح للحكي قبل النوم .. - حمدى عبد العزيز

2020/06/04 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز لمن لم يتوغل في ادغال التاريخ الإنساني الموحلة بالدم ..



ماأحكيه هنا ليس أسطورة ، ولامروية من المرويات الملحمية الدرامية الشعبية القديمة ..



إنما هو حقائق تاريخية حدثت بالفعل علي أرض العالم الجديد ، أو أرض الأحلام كما أطلق عليها الأوربيون الذين استقلوا سفن الرحيل إلبها ..



الأوربيون الذين أسسوا امريكا جلبوا الجد الأول لجورج فلويد ضمن ملايين الصبية الأفارقة كعبيد مقيدين في السلاسل ، في الدور ......





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