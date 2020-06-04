تغيير عمر المتقاعد والمرتب الشهري.. تعرف على تفاصيل تعديل قانون التقاعد في العراق

2020/06/04 | 15:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن كتلة النصر ثورة الحلفي، الخميس، أن البرلمان سيصوت على تعديل سن القانوني للتقاعد في تعديل مشروع ”قانون التقاعد الموحد“.

وقالت الحلفي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أنهى في جلسته الاعتيادية، أمس الأربعاء، القراءة الاولى لتعديل قانون التقاعد الموحد"، لافتة إلى أن "البرلمان سيعمل على إنهاء القراءة الثانية والتصويت على القانون في الفترة المقبلة".





وأضافت أن "تعديل القانون يتضمن فقرة سن القانوني للتقاعد بعد أن كانت 60 سيصبح العمر لإحالة الموظف إلى التقاعد 63 عاما مثل ما كان معمول به سابقا".





وبنيت الحلفي، أن "التعديل يتضمن عدة فقرات رئيسية أيضا منها أن يكون الراتب التقاعدي لا يقل شهريا عن 500 الف دينار".

يشار إلى أن مجلس النواب، أنهى أمس خلال جلسة اعتيادية له قراءة الاولى لتعديل قانون التقاعد الموحد، فيما وجهت رئاسة مجلس النواب بإستضافة مدير عام هيأة التقاعد ووزارة المالية بخصوص رواتب المتقاعدين والموظفين الجدد الذين لم يستلموا رواتبهم منذ ٦ اشهر.

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