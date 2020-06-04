مصدر عراقي يكشف اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

2020/06/04 | 15:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع عراقي، اليوم الخميس، اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة.

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