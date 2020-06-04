تركيا تؤكد فتح حدودها مع إيران والعراق

2020/06/04 | 15:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إعادة فتح الحدود مع إيران والعراق أمام حركة النقل الدولية....

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