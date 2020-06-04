الحداد يكشف أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي

2020/06/04 | 15:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة إلى هيئة رئاسة البرلمان للتصويت عليها

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