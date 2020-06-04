وسط تخوّف الأهالي: سجناء “داعش” في الرقة بين هاربٍ ومُفرجٍ عنه

2020/06/04 | 15:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكررت في الآونة الأخيرة حالات هرب عناصر تنظيم #داعش، المعتقلين في سجون #قوات_سوريا_الديمقراطية (قسد) بمحافظة #الرقة، مستغلين حالة الانفلات الأمني، وانعدام الحراسة المشددة على السجون، نظراً لانتشار وباء #كورونا، وما لحقه من حظر تجول، وتخفيض…

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