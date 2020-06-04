القنصلية السورية في اسطنبول تعود للعمل وتسمح بحجز المواعيد

2020/06/04 | 15:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) – أعلنت القنصلية السورية في اسطنبول، اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات حجز المواعيد من قِبل المواطنين السوريين المقيمين في #تركيا والراغبين باستخراج واستكمال أوراق ثبوتية.وأكدت “القنصلية السورية” عبر موقعها الرسمي،…

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