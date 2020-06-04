بعد جمعه 130 مليار ليرة… المركزي يطلق إصداراً جديد لشهادات الإيداع

2020/06/04 | 15:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن “#مصرف_سوريا_المركزي” عن إصدار جديد لشهادات الإيداع بـ #الليرة_السورية، وذلك بعد جمعه أكثر من 130 مليار #ليرة في الإصدار السابق.وذكر المصرف في بيان نشره على صفحة فسبوك، أن الإصدار الجديد للمصارف التقليدية بقيمة اسمية…

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