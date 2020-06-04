نادي اربيل يجتمع بمدربه الكرواتي لبحث امكانية تجديد العقد

2020/06/04 | 15:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]كشف نادي اربيل الرياضي، عن قرب تجديد عقد مدرب فريقه الكروي، الكرواتي رادان لموسم اخر.

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