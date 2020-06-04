ارتفاع عدد الاعتقالات في الاحتجاجات الأميركية الى 10 آلاف

2020/06/04 | 15:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات واسعة النطاق التي تمر بها الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة تجاوز حتى مساء أمس الأربعاء عتبة العشرة آلاف شخص.

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