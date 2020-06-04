كورونا يفضح “الزيجات السرية” في السعودية ويرفع نسب الطلاق الى 30%

2020/06/04 | 15:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية، بأن حالات الطلاق في السعودية ارتفعت بنسبة 30 بالمائة بعد أن تسبب الحجر الصحي خلال جائحة فايروس كورونا في اكتشاف العديد من الزوجات أن أزواجهن لديهن زوجات وعائلات أخرى.وذكر التقرير، أن “الزيجات داخل السعودية قد زادت ايضا بنسبة خمسة بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، حيث […]

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