وزارة الصناعة تضايق “الكمامات الصينية” وتعرض منتوجها للمواطنين بـ”اسعار تنافسية” وتوصيل مجاني

2020/06/04 | 15:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن توفر كمامات طبية بانواع مختلفة للبيع الى المذاخر والصيدليات والمواطنين وباسعار تنافسية مع المنتج الصيني فضلا عن وجود توصيل مجاني.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “إلى أصحـاب الصيدليـات والمذاخـر الطبيـة والمواطنيـن الكـرام، يسـر الشركـة العامـة لصناعـات النسيـج والجلـود إحـدى شركـات وزارة الصناعـة والمعـادن […]

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