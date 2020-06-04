الديمقراطي الكردستاني يحسم الجدل حول حقيبة وزارة الخارجية

2020/06/04 | 15:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، الجدل بشأن تقديم مرشح بديل لحقيبة وزارة الخارجية.

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