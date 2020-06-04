في سياق النقاش الدائر حول حل ” الدولة الديمقراطية العَلمانية الواحدة في فلسطين 3 - عبد الرحمن البيطار

2020/06/04 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمن_البيطار في يومية الاحد ١-;-٧-;- أيار ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-، ذَكَرتُ أنَّ فلسطين / شرق الاردن قد إسْتُقْطِعَت من حدود دولة ” المملكة السورية العربية ” في “مؤتمر سان ريمو” المُنْعَقد خلال الفترة الممتدة ما بين ١-;-٩-;- و ٢-;-٥-;- نيسان ١-;-٩-;-٢-;-٠-;-.الإستنتاج الذي لم يَرِد في يومية الأحد يمكن تثبيته هنا على النحو التالي :تَمَّ تمزيق وحدة أراضي ” المملك ......





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