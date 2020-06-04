بصري بين الجبال 1 من 12 - عبدالحميد برتو

2020/06/04 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو لماذا كتاب تجربتي؟جرت العادة وعلى نطاق واسع أن تقتصر الكتابة على حالتين إثنتين، هما: الإتفاق المطلق أو الإختلاف الأكثر إطلاقاً.



تراجع اسلوب التحري عن الحقيقة، تحت وطأة تراجعات إجتماعية عميقة.



أسعى هنا الى الإقتراب من عدة حقائق عند الآخر.



يشغلني كثيراً موضوع الحياة المشتركة بين المجموعات، وداخل الجماعة الواحدة على حدة، والعلاقات المتبادلة بين الفرد والجماعة.من هذا المنطلق، تنامت لدي رغ ......





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