قراءة في الرسائل السياسية التي بثها مسلسل -الاختيار- للمصريين - أشرف أيوب

2020/06/04 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أشرف_أيوب خطورة الدراما أو السينما عند تناول التاريخ أو السيرة الذاتية للشخصيات التاريخية أو السياسية أو العسكرية أو الدينية أو الفنية والثقافية، تكون منحازة منذ لحظة اختيار الفترة التاريخية أو الشخصية، وأن هناك رسائل سياسية أو أفكار يراد تسيِّدها، وتكريم للشخص ذاته أي انحياز لشخصية البطل، وإبراز كل ما هو إيجابي في الشخصية وتجنب سلبياتها أو تبرير بعضها عبر وضعها في سياق درامي يجعلها لا تخصم من رصيد الشخصية.



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