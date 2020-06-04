خلافات بين الحكمة ونواب البصرة حول منصب وزير النفط

2020/06/04 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف مصدر نيابي، اليوم الخميس، عن وجود خلافات بين كتلة الحكمة النيابية ونواب محافظة البصرة بشأن منصب وزير النفط. وبين المصدر لـ"كلكامش برس"، ان "الحكمة النيابية تطالب بوزير النفط كأستحقاق لها وقدمت مرشحها احسان عبد الجبار"، مشيرا الى ان "نواب البصرة معترضين على مرشح الحكمة النيابية وقدمت خمسة مرشحين بالاتفاق بين جميع نواب المحافظة".

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