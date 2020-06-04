2020/06/04 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، لمحافظ البنك المركزي علي العلاق، الخميس، ضرورة اتباع سياسة نقد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صالح يؤكد لمحافظ البنك المركزي ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة وتعزيز الوضع المالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صالح يؤكد لمحافظ البنك المركزي ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة وتعزيز الوضع المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).