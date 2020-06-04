بالصور.. قطع يد تمثال الحبوبي في الناصرية

2020/06/04 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي في ذي قار، الخميس (04 حزيران 2020)، بأن مجهولين أقدموا على قطع يد تمثال الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أشخاصاً مجهولين قاموا بقطع يد تمثال رجل الدين والشاعر محمد سعيد الحبوبي، الذي يقع وسط مدينة الناصرية".

بغداد اليوم- ميسان

أقدم أهالي منطقة في محافظة ميسان، الخميس (04 حزيران 2020)، على غلق شارع بالإطارات المحترقة احتجاجاً على إدخال مصابين بفيروس كورونا داخل إحدى المستشفيات.

وقال مصدر محلي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أهالي منطقة الجديدة ب

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، الخميس (04 حزيران 2020)، موقفها بشأن الامتحانات الالكترونية لطلبة الكليات، فيما أكدت أنها تنتظر إجراء الامتحانات لطلبة الدراسات العليا، وبعدها يتم تحديد الموقف.

وقالت رئي

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، الخميس (4 حزيران 2020) تسجيل هزات ارضية في محافظتي ديالى والسليمانية.

وذكرت الهيأة، في بيان، أنها "سجلت حدوث ثماني هزات ارضية، صباح اليوم الخميس، الموافق 4/

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