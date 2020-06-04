شاهد: الممثلة الشهيرة جينيفر انيستون “تتعرى” لأجل مصابي كورونا.. الكشف عن مزاد والأموال لتوفير اختبارات

2020/06/04 | 15:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت النجمة الأميركيّة جينيفر أنيستون النقاب على جلسة تصوير تعود إلى عام 2005 تعرّت فيها أمام عدسة المصوّر الفوتوغرافي مارك سيليغر.وطرحت جينيفر أنيستون الصورة للبيع في مزاد علني، فعلّقت على حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام “ستُباع هذه اللقطة في مزاد علني خيري مع 25 صورة أخرى”.وأضافت “يعود ريعها إلى منظمة […]

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