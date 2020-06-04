روحاني: الإيرانيون يتضامنون مع الشعب الأميركي ضد الظلم

2020/06/04 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تضامن الإيرانيين مع الشعب الأميركي على خلفية الاحتجاجات التي تعصف بالولايات المتحدة على خلفية مقتل رجل أميركي من أصول افريقية.

وقال روحاني، إن بلاده تتضامن مع الشعب الأميركي وتدين الجرائم التي يرتكبها البيت الأبيض بحق شعبه، مضيفا أن إدارة ترمب جعلت الولايات المتحدة تعيش أسوأ أيامها السياسية والاجتماعية في التاريخ.



مشيراً الى أن المهاجرين في الولايات المتحدة يتعرضون لظلم كبير من الناحية السياسية، لافتا الى أن مقتل جورج فلويد تحول الى ظاهرة عالمية ضد الظلم.

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