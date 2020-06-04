رئيس الجمهورية يبحث مع وزير المالية سبل مواجهة الأزمة المالية

2020/06/04 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، ووزير المالية علي عبد الامير علاوي، السبل اللازمة لدعم العراق لمواجهة الأزمة المالية الراهنة والخطط والإجراءات المطلوبة لتجاوزها.

وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله لوزير المالية في قصر السلام ببغداد، ضرورة إجراء الإصلاحات المناسبة ومكافحة الفساد، والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد، في الوقت الذي يواجه فيه البلد وباء كورونا المستجد والأزمة المالية، مضيفا أن المعالجات الاقتصادية يجب ان لا تؤثر على طبقات الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين والتزاماتهم الحياتية.

وشدد صالح على ضرورة توحيد الجهود لتقليص العجز في الموازنة العامة بغية تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي للعراقيين جميعاً، إضافة الى أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية بما يحفظ حقوق جميع المواطنين.

بدوره، استعرض وزير المالية الإجراءات التي تتبعها وزارته في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وما يتطلبه الظرف الراهن من تضافر الجهود لتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها على الحياة العامة.

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