تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية

2020/06/04 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير صحة قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان، خالد عبد الله، تسجيل ثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال عبد الله في بيان، إن الجهات الصحية أجرت اربعمئة فحص مختبري ضمن عمليات المسح الوبائي في الإقليم، إذ تم اكتشاف ثلاثين إصابة جديدة من بين الاربعمئة اختبار، مشيرا الى أن القسم الأكبر من مواطني الإقليم يلتزمون بالإجراءات الصحية المفروضة عليهم.

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