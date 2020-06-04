بعد التقارب بين العراق والسعودية.. إيران تتحرك بشكلٍ استباقي

2020/06/04 | 16:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات كشفت زيارة وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان والوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية #بغداد، أمس الأربعاء، الحراك الإيراني الاستباقي لمنع #العراق من الاقتراب وتوطيد علاقته بالسعودية.والتقى أردكانيان بكبار المسؤولين العراقيين، بينهم رئيس الحكومة…

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