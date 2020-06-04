الحكومة السورية تتلقى دفعة مساعدات طبية جديدة من الصين

2020/06/04 | 16:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في #الحكومة_السورية، اليوم الخميس، عن استلامها دفعة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من حكومة #الصين.وجرت عملية الاستلام والتسليم في طقس أشبه بالاحتفال جرى خلاله توقيع مذكرة خاصة من الجانبين، بحضور معاون…

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