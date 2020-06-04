بانهيارٍ متسارع… الليرة السورية تتخطى الـ 2000 مقابل الدولار

2020/06/04 | 16:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل #الليرة_السورية انهيارها الحاد والمتسارع أمام العملات الأجنبية، إذ تخطت حاجز الـ 2000 #ليرة مقابل الدولار الأميركي، وذلك في ظل صراع الأسد – مخلوف، ودخول قانون العقوبات الأميركي “#قيصر”، حيز التطبيق.وسجل سعر صرف الدولار،…

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