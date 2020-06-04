السعودية تسجل نحو ألفي إصابة بكورونا و32 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

2020/06/04 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 32 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال يوم واحد.وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنها “رصدت 32 حالة وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 30 وفاة في اليوم السابق”.وأضافت، أن “الحصيلة النهائية لضحايا العدوى في […]

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