الحلبوسي يبحث مع السفير الامريكي تفعيل المصالح المشتركة

2020/06/04 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس (04 حزيران 2020)، مع السفير الامريكي ماثيو تولر تفعيل...





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