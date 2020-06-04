مصدر: تسجيل ٤٩ اصابة جديدة بكورونا في كربلاء

2020/06/04 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كربلاء

أفاد مصدر في صحة كربلاء، اليوم الخميس، بأن المحافظة سجلت 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة كربلاء سجلت اليوم الخميس 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وسجلت محافظة كربلاء، في وقت سابق من اليوم حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالتزامن مع تسجيل المثنى والسليمانية حالتي وفاة لشخصين في الخمسين من عمرهما.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت يوم أمس الاربعاء، تسجيل قفزة كبيرة في عدد الإصابات بعد تسجيلها 781 حالة، من بين 8585 فحصاً أجرته الوزارة، و21 حالة وفاة جديدة.

وبلغ مجموع الإصابات الكلي في عموم العراق بحسب بيان الصحة أمس 8168، ومجموع حالات الشفاء، و4095، والراقدين الكلي 3817، والراقدين في العناية المركزة: 46، ومجموع الوفيات: 256.

حذر مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير من انهيار النظام الصحي، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كوورنا، فيما أشار إلى أن الفرق الوزارية لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية.

ونلقت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن عبد الأمير قوله، إن "النظام الصحي، حاليا، تحت السيطرة لكن لدينا تخوفا من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يوميا"، داعيا "الجميع إلى المبادرة بخطى سريعة لاحتواء الوباء".

وأوضح أن "الأيام المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات، وبما ينذر بانهيار النظام الصحي وعدم القدرة على استيعاب أعداد الإصابات، عندها ستزداد الوفيات".

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