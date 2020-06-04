أسعار الغذاء العالمية تصل لأدنى مستوى منذ 2018

2020/06/04 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت لرابع شهر على التوالي في مايو، إذ تضررت بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التى حدت من الطلب.وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 162.5 نقطة […]

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