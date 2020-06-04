الربيعي: الشرطة سيمثل العراق في دوري ابطال اسيا المقبل

2020/06/04 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد عضو الهيأة الادارية لنادي الشرطة عدي الربيعي، اليوم الخميس، ان ادارة فريقه هو من سيمثل الكرة العراقية في دوري ابطال اسيا الموسم المقبل.وقال الربيعي لـ"گلگامش برس"، ان "الهيأة الادارية لنادي الشرطةطالبت اللجنة التطبيعية بان يكون فريقهم هو ممثل الاندية العراقية في دوري ابطال اسيا نظرا لترتيب الموسم الماضي".وبين ان "البطولة التنشيطية التي ستلعب بدلا من الدوري الكروي الذي الغي هي فقط لإعداد اللاعبين الذين سيمثلون المنتخبات الوطنية وليس لتحديد ممثلي العراق في البطولات الخارجية".يذكر ان نادي الشرطة هو من يمثل الاندية العراقية في بطولة ابطال اسيا للموسم الحالي.

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