2020/06/04 | 16:31 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صالح ومحافظ البنك المركزي يؤكدان ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة لتجاوز الأزمة المالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صالح ومحافظ البنك المركزي يؤكدان ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة لتجاوز الأزمة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).