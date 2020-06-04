نواب البصرة يتفاجئون بمرشح وزارة النفط

2020/06/04 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، الخميس، أن مرشح وزارة النفط احسان عبد الجبار لم يكن ضمن قائمة المرشحين التي قُدمت لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "16 نائباً من أصل 25 نائباً عن محافظة البصرة اتفقوا على خمسة مرشحين وقدموا قائمة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحتوي على الاسماء والسيرة الذاتية للمرشحين".

وأضاف أن "إحسان عبد الجبار المرشح لوزارة النفط من قبل رئيس الورزاء لم يكن ضمن قائمة المرشحين التي قدمها نواب البصرة إلى الكاظمي“.

وبين الفايز، أن "موقف نواب البصرة سيكون متبايناً بين مؤيد ومعارض للمرشحين"، مشيراً إلى أن "موقف بعض النواب سيكون حسب توجيهات رؤساء وقادة الكتل السياسية بالتصويت ورفض المرشحين للوزارات الشاغرة".

وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن تسلم رئيسه محمد الحلبوسي أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة، ولم يشر بيان للمجلس عن طبيعة تلك الأسماء او الوزارات.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على اسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي والتي بعث بها إلى البرلمان العراقي في وقت سابق من اليوم الخميس.

وبحسب مصدر نيابي مطلع ابلغ وكالة شفق نيوز، فإن قائمة الكاظمي تضمنت كل من، فؤاد حسين لوزارة الخارجية، حاكم سالار عبدالستار لوزارة العدل، احسان عبد الجبار لوزارة النفط، حسن ناظم لوزارة الثقافة، محمد كريم وزارة الزراعة، علاء الجبوري وزارة التجارة، وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين.

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